HanseMerkur: Ein Plus von 80 Prozent in der Altersvorsorge

Die HanseMerkur wartet mit einem extrem erfolgreichen Geschäftsjahr in der Corona-Pandemie auf. Ein Plus von 80 Prozent in den Geschäftsfeldern Risiko und Altersvorsorge sowie 5,1 Prozent in Gesundheit und Pflege sorgen für ein Beitragsplus von 13,1 Prozent.