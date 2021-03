Neodigital verstärkt sich mit Denis Krumpholz und Michael Hilberer

Neodigital verstärkt sich in den Schlüsselbereichen Vertrieb und IT. Neben Denis Krumpholz als Senior Sales Manager ünterstützt künftig auch Michael Hilberer als Managing Director IT das Neodigital-Team.

Neodigital hat mit Denis Krumpholz einen ausgewiesenen Vertriebsexperten an Bord geholt, um im Bereich der Makler, Vertriebe, Maklerpools und Verbände noch stärker präsent zu sein. Krumpholz ist Versicherungsfachwirt und kommt von der Dr. Klein Wowi Finanz AG, wo er als Regionalleiter Versicherung Süddeutschland tätig war.

Zuvor war er zehn Jahre in verschiedenen Funktionen für die Basler Versicherungen Deutschland im Vertrieb aktiv. Bei Neodigital berichtet er künftig als Senior Sales Manager direkt an Ulf Ackerschott, Head of Sales B2B2C. Krumpholz soll mit seinem breiten Vertriebs-Know-how dazu beitragen, Neodigital als digitale Versicherung bei Kunden und Vermittlern noch stärker zu platzieren.

„Den digitalen Vorsprung weiter ausbauen“

Ebenfalls seit März verantwortet Michael Hilberer, ausgewiesener IT- und Digitalisierungsexperte, als Managing Director IT die technologische Weiterentwicklung der Neodigital. Hilberer erwarb 2009 an der Hochschule Kaiserslautern den Abschluss als Master of Science in Informatik. Zuvor schloss er sein Studium als Diplom-Informatiker erfolgreich ab und absolvierte eine Ausbildung als Industriekaufmann.

Michael Hilberer wird neuer Managing Director Digital

Zuletzt war er elf Jahre bei SAP beschäftigt und dort unter anderem als Development Manager tätig. Davor war er als Softwareentwickler für die Baden-Badener Versicherung AG und softgarden GmbH tätig.