Neuer Tarif: Liechtenstein Life bietet Netto-Police

Die Liechtenstein Life Assurance AG, Liechtensteiner Anbieter für fondsgebundene Produkte zur Altersvorsorge und Risikoabsicherung, verstärkt das Angebot an Vorsorgeprodukten: Neu im Portfolio ist eine Netto-Police. Für Yourlife netto plus wird ein gesonderter Vertrag zwischen Vermittler und Kunde über die Vergütung abgeschlossen.

Deren Vorteil für Kunden liege neben der Transparenz bei der Vergütung besonders in der hohen Investitionsquote und dem von Beginn an hohen Rückkaufswert, betont der Versicherer

Rebalancing und mehr Flexibilität

Yourlife netto plus bietet Kunden darüber hinaus die Möglichkeit, in 33 ESG-konforme Fonds – darunter auch diverse ETFs, die ausschließlich nachhaltig orientierte Unternehmen abbilden – zu investieren. Erstmals bietet die Liechtenstein Life bei diesem Produkt optional auch die Möglichkeit des regelmäßigen Rebalancings des Portfolios an, was im Schnitt zu höheren Renditen führt.

Darüber hinaus bietet die Police ein hohes Maß an Flexibilität: So sind Änderungen der Anlagestrategie ebenso jederzeit möglich wie Umschichtungen des Fondsvermögens, beide sind bis zu zwölfmal pro Jahr kostenlos. Zudem gibt es weitere Anpassungsmöglichkeiten etwa durch Kapitalentnahmen und Zuzahlungen.

„Die yourlife netto plus ist ein absolut zeitgemäßes, attraktives Produkt. Es erfüllt die Ansprüche moderner Kund:innen und wartet mit höchster Flexibilität, hundertprozentiger Transparenz und dabei trotzdem attraktiven Renditen auf. Die Investitionsmöglichkeiten in eine Vielzahl von verschiedenen ESG-Fonds unterstreicht die Werte der Liechtenstein Life“, sagt Stephan Bruckner, Director Sales Department bei der Liechtenstein Life.

Foto: Liechtenstein Life