Neues Geschäftsführer-Duo bei Pangaea Life

Zwei hauptamtliche Geschäftsführer leiten ab dem 1. Januar 2021 die nachhaltige Tochter der Versicherungsgruppe die Bayerische. Daniel Regensburger widmet sich ab dem neuen Jahr in Vollzeit seiner Rolle als Geschäftsführer der Pangaea Life.

Damit gibt er zum Jahresende seine bislang parallel besetzte Position als Leiter der Vertriebsdirektion Süd der Bayerischen ab. Gemeinsam mit Uwe Mahrt bildet Daniel Regensburger die Doppel-Spitze der grünen Versicherungsmarke.

„Pangaea Life hat es geschafft, sich in kürzester Zeit als Anbieter nachhaltiger Versicherungs- und Vorsorgelösungen zu etablieren“, sagt Daniel Regensburger, Geschäftsführer von Pangaea Life.

Ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit gewinnt immens

Neben ökonomischen Aspekten werde ökologische und soziale Nachhaltigkeit in der Finanz- und Versicherungsbranche immens an Bedeutung gewinnen. Zusammen mit meinem Geschäftsführer-Kollegen Uwe Mahrt wolle man dem wachsenden Bedürfnis der Kunden nach konsequent grünen Lösungen entgegenkommen. „insbesondere für Vermittler haben wir spannende Ideen, wie sie sich in diesem wachsenden Zukunftsmarkt etablieren können“, verspricht Regensburger.

Regensburger ist bereits seit 2007 in unterschiedlichen Positionen bei der Bayerischen tätig. Nach seinem dualen Studium und Stationen als Vertriebsdirektionsbeauftragter und Vorstandsassistent, übernahm er 2013 die stellvertretende Leitung der Vertriebsdirektion Süd der Versicherungsgruppe. Seit 2015 ist er dort Leiter. 2018 stieß er in die Geschäftsführung der Pangaea Life. Eine Position, die Daniel Regenburger bis Ende 2020 parallel zur Leitung der Vertriebsdirektion Süd bekleidete.

Die Leitung der Vertriebsdirektion Süd der Bayerischen wird bis auf weiteres kommissarisch Maximilian Buddecke zusätzlich zu seiner Aufgabe als Leiter des Partner- und Kooperationsvertriebes übernehmen.