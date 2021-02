Peter Stockhorst ist Vorstand Direct & Digital der Zurich Gruppe Deutschland

Peter Stockhorst (55), Vorstandsvorsitzender der Zurich Gruppe Deutschland (Zurich) Tochter DA Direkt, ist zum Vorstand der Zürich Beteiligungs-AG berufen worden. Er verantwortet damit das neu geschaffene Vorstandsressort „Direct & Digital“, in dem der Aufbau der Direkt- und Digital-Geschäftsplattformen in der Zurich Gruppe Deutschland vorangetrieben wird.

Stockhorst hat über viele Jahre den Direktversicherungsmarkt in Deutschland geprägt. Er steht seit August 2018 an der Spitze der DA Direkt und hat das Unternehmen in dieser Zeit mit einer umfassenden Transformation auf die digitale Welt ausgerichtet.

Kooperation mit der Deutsche Bank soll ausgeweitet werden

Als Vorstand „Direct & Digital“ der Zurich Gruppe Deutschland wird er nun seine herausragende Expertise und Führungserfahrung im Direkt- und Digital-Geschäft für die gesamte Zurich Gruppe Deutschland einbringen, betont der Versicherer in seiner Mitteilung.

„Durch die Schaffung des neuen Vorstandsressorts Direct & Digital unterstreichen wir die große Bedeutung des Direkt- und Digital-Geschäfts als Ergänzung zu unseren etablierten Vertriebskanälen. Die sich daraus ergebenden Potenziale werden wir beispielsweise ganz gezielt für die Ausweitung unserer Kooperation mit der Deutschen Bank heben”, sagt Dr. Carsten Schildknecht, Vorstandsvorsitzender der Zurich Gruppe Deutschland.

Foto: Zurich