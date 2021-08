Predictive Analytics für Versicherer

Axa Deutschland schließt das Geschäftsjahr 2020 trotz der schwierigen Rahmenbedingungen mit einem leichten Plus ab. Das Geschäftsmodell habe sich als äußerst robust erwiesen, betont der Versicherer. So stiegen in der Krankenversicherung die Beitragseinnahmen um fünf und in der Vorsorge um …