Rundum sorglos beim Ponykauf

Bei jedem Ponykauf ist ein achtwöchiges Rundum-Sorglos-Versicherungspaket inklusive. Das besteht aus einer Pferdehalterhaftpflicht-, einer Pferde-Operations- und einer Pferdelebensversicherung beinhaltet. Durch die umfangreichen tierärztlichen Untersuchungen inklusive Röntgenbilder, die beim Ponykauf über die Ponyforum GmbH Voraussetzung sind, bietet die GHV damit nach eigenen Angaben einen sofortigen Versicherungsschutz für die verkauften Ponys. Die sonst üblichen Wartezeiten in der Pferde-OP-Versicherung oder Pferdelebensversicherung entfallen.

Keine Wartezeiten

„Der Ponybesitzer kann seine Zeit gleich in das Pony investieren, anstatt sich um wichtige und notwendige Versicherungen zu kümmern. Das haben wir ihm für die Startphase abgenommen – das ist ein in Deutschland einmaliges Konzept“, erklärt Christian Tschoepke, Geschäftsführer der Ponyforum GmbH.

Der Ponykäufer hat in der Phase die Möglichkeit, seinen Versicherungsschutz problemlos zu verlängern. Das sichert ihm die GHV zu. Auch bei der Anschlussversicherung verzichtet der Versicherer nach eigenen Angaben auf Gesundheitsprüfungen und Wartezeiten, um einen lückenlosen Schutz für das Reitpony zu garantieren.

Digitaler Antragsprozess

„Wir haben extra einen digitalen Prozess entwickelt, mit dem der Ponyhalter seinen Schutz individuell anpassen und verlängern kann. Ganz ohne Papierkram“, erläutert Jörg Zeidler, Pferdespezialist der GHV Versicherung. „Wir erinnern den Ponykäufer an seine Optionen, damit keine Unterbrechung in der Absicherung entsteht, denn nach acht Wochen endet der Versicherungsschutz automatisch.“, so Zeidler weiter. „Das verstehen wir unter Rundum-Sorglos-Schutz“.

Drei Spezialisten für die Versicherungsfragen

Zusätzlich steht den Pferdehaltern mit Jörg Zeidler, Heiko Schwarz und Ralf Jäger ein erfahrenes Spezialistenteam zur Verfügung, das in allen Versicherungsfragen rund um das Reitpony individuell berät. Das umfangreiche Angebot mit Verzicht auf Gesundheitsprüfungen und Wartezeit ist nur aufgrund der professionellen Vorarbeit der Ponyforum GmbH möglich.

„Bevor die Reitponys zum Verkauf angeboten werden, prüfen wir die Tiere auf Charakter, Leistung, Rittigkeit und Gesundheit, inklusive tierärztlicher Untersuchung und Röntgenaufnahmen.“ erläutert der Verkaufsleiter Eckhard Scharf. Die Tiere werden durch das Ponyforum-Verkaufsteam ausgesucht.

Ein professionelles Team bestehend aus Bereiter, Tierarzt, Pferdezahnarzt, Schmied, Physiotherapeut, Osteopath und Sattler bereitet die Ponys für den Verkauf vor. „Damit ist der Ponykäufer von Anfang an auf der sicheren Seite“ erklärt Scharf.

Das Social Media Team der Ponyforum GmbH setzt die Reitponys mit Fotos und Videos attraktiv in Szene, damit die potenziellen Käufer schon im Internet, auf Facebook oder Instagram eine Vorauswahl für das Tier treffen können.

Foto: GHV