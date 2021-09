Scholz und Baerbock für Bürgerversicherung, Laschet dagegen

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und seine Konkurrentin von den Grünen, Annalena Baerbock, ziehen bei den Plänen zur Einführung einer Bürgerversicherung an einem Strang. Die Einführung einer solchen Versicherung, in die alle einzahlen würden, sei eine Herzensangelegenheit für ihn, sagte Scholz am Sonntagabend im zweiten großen TV-Schlagabtausch der Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen.