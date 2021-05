SME-Insurtech Finanzchef24 erweitert Investorenkreis und will Wachstum beschleunigen

Das Münchener Insurtech Finanzchef24 setzt seinen Wachstumskurs fort und definiert das Segment der SME Insurance neu. Millionen von Einzel-und Kleinunternehmern aus über 1.500 Berufen maßgeschneiderte Gewerbeversicherungslösungen anzubieten, ist für Versicherer aufwändig und komplex. Gleichzeitig ist der Bedarf der Kunden an individuell auf die beruflichen Besonderheiten abgestimmten Versicherungslösungen groß.

Schließlich benötigt jeder Unternehmer eine entsprechende Risikoabsicherung. Finanzchef24 will dieses Dilemma mit durchgängig digitalen Prozessen, maßgeschneiderten Angeboten und Services sowie unabhängiger Beratung und Produktauswahl lösen. An diesem Wachstumspotenzial will der US-Spezialversicherer Markel partizipieren und beteiligt sich über Markel Digital Investment im mittleren einstelligen Prozentbereich an Finanzchef24. Das Insurtech betreut derzeit 45.000 aktive Kunden und will diese Zahl mittelfristig mehr als verfünffachen.

Benjamin Papo, Co-CEO bei Finanzchef24, begrüßt den Einstieg: „Das Engagement eines Global Players wie Markel bestätigt, welches Potenzial in unserem Geschäftsmodell steckt. Viele der klassischen Versicherungssegmente für Privatkunden haben bereits einen massiven Digitalisierungswandel durchlebt. Bei den Versicherungslösungen für kleine und mittelständische Unternehmen stehen wir dagegen noch am Anfang. Und wir bei Finanzchef24 treiben diese Entwicklung voran.“

Frederik Wulff, CEO von Markel Insurance SE, bestätigt: „Es hat uns in der Zusammenarbeit mit Finanzchef24 immer wieder beeindruckt, wie gut die digitalen Prozesse hin zum Kunden wie auch zum Versicherer funktionieren. Die Innovations-und Umsetzungskompetenz des Finanzchef24-Teams ist enorm. Vor allem aber verstehen sie ihre Kunden sehr gut. Das ist ein Potenzial, von dem wir nicht nur als Produktpartner, sondern auch als Investor profitieren wollen.“

Tobias Wenhart, Co-CEO bei Finanzchef24, ergänzt: „Mit unserem Geschäftsmodell bringen wir zusammen, was Unternehmer von ihrem Versicherungspartner erwarten: Einfache und sichere digitale Prozesse, ausgeprägte Beratungs-und Fachkompetenz und die Unabhängigkeit eines Brokers. Wir sind überzeugt, dass das die Zukunft im Bereich SME Insurance ist.“