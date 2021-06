Thaller-Honold übernimmt Nachhaltigkeitsmanagement der Gothaer

Thaller-Honold arbeitete nach ihrem Studium der Volkswirtschaftslehre, Politikwissenschaften, Geschichte und Romanistik an der Uni Köln zunächst in der Privatwirtschaft im Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement.

Seit 2007 war sie als Nachhaltigkeitsberaterin für die VDI Technologiezentrum GmbH tätig. Schwerpunkt ihrer Tätigkeit war die Beratung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF).

15 Jahre Expertise in Nachhaltigkeitsmanagement

Sie vertrat das BMBF in nationalen, europäischen und internationalen Gremien zur Nachhaltigkeitsforschung, unterstützte das Ministerium bei der Erarbeitung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sowie bei der Einführung des Nachhaltigkeitsmanagements im Ministerium selbst.

Zudem koordinierte sie einen Multistakeholder-Prozess zur Integration von Nachhaltigkeit in der Wissenschaft und in der Hochschullehre. Im März 2020 wechselte sie als Senior Expertin für Nachhaltigkeitsmanagement zur Gothaer.

Die Gothaer hatte den Bereich Nachhaltigkeitsmanagement im Januar 2020 gegründet und koordiniert alle Aktivitäten rund um das Thema Nachhaltigkeit. Ziel ist es, Nachhaltigkeit im gesamten Konzern zu implementieren. Dazu zählen die Kapitalanlage und die Produkte, CO 2 -neutrale Standorte und die Förderung von Nachhaltigkeit in der Gesellschaft durch die Gothaer Stiftung.

Neue Akzente in der Nachhaltigkeit