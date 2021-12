„Zocken und Hoffen“

In der Weihnachtszeit haben DHL, Hermes, UPS und Co. viel zu tun. Gleichzeitig befürchten laut Statista 74 Prozent der Online-Händler, dass Pakete aufgrund von Überlastung erst verspätet ankommen. Doch was ist mit Paketen, die nicht beim korrekten Empfänger landen oder ramponiert ihr Ziel …