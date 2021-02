Zurich versichert die Autobahn GmbH des Bundes

Die Zurich Gruppe Deutschland wird die gesamte Flotte der Autobahn GmbH des Bundes versichern. Im Versicherungsumfang sind rund 16.500 Fahrzeuge und Maschinen enthalten, die von der Autobahn GmbH zum Bau oder der Grünpflege verwendet werden. In einer EU-weiten Ausschreibung konnte sich der Versicherer gegen die Konkurrenz durchsetzen.

Der große Umfang des Deals kommt zustande, weil die Autobahn GmbH ab dem 1. Januar 2021 sämtliche Aufgaben der Verwaltung der Autobahnen in Deutschland übernommen hat, erklärt der Kölner Versicherer. Sie bündelt alle bisherigen Landes-Autobahnbetriebe und übernimmt Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung, Finanzierung und vermögensmäßige Verwaltung der deutschen Autobahnen.

Über 16.000 Fahrzeuge

Damit ist die im September 2018 gegründete GmbH künftig eine der größten Infrastrukturbetreiberinnen in Deutschland. Sie ist verantwortlich für das zweitgrößte Autobahnnetz Europas, das rund 13.000 Kilometer Strecke umfasst. Auch die Absicherung aller Fahrzeuge, die für den Bau und Betrieb der Autobahnen benötigt werden, gehört zu den Aufgaben der Autobahn GmbH.

Zurich setzt sich in Ausschreibung durch

„Wir freuen uns sehr, dass unser attraktives Angebot in dieser wichtigen europaweiten Ausschreibung den Zuschlag bekommen hat. Mit unserer langjährigen Erfahrung können wir als einer der größten Anbieter im Flotten-Bereich den umfangreichen Fuhrpark mit verschiedensten Fahrzeugen gut abdecken“, erklärt Christian Misch, Head of Motor bei der Zurich Gruppe Deutschland. Die Betreuung und Beratung erfolgen über das Maklerhaus Funk in Berlin.

Foto: Zurich