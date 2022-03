Ältere versichern am liebsten Antiquitäten, Jüngere das Handy

Knapp jeder vierte Deutsche Befragte (23 Prozent) will am liebsten das Fahrrad versichern zu wollen. Auf Platz zwei und drei folgen Schmuck (15 Prozent) und Antiquitäten (15 Prozent). Eine neue Studie des Versicherungsmanagers Clark zeigt, welche Wertgegenstände den Deutschen besonders am Herzen liegen.