Altersvorsorge: Angestellte sehen Unternehmen stärker in der Pflicht

Ein Forschungsbericht zur Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zeigt, dass rund 21 Millionen Beschäftigte im Jahr 2019 Anwartschaften auf eine bAV besaßen. Das waren weniger als die Hälfte aller Erwerbstätigen.

Bei der Vorsorge erachten die Menschen die Rolle von Unternehmen als besonders wichtig. 83 Prozent der Befragten wünschen sich von ihren Arbeitgebenden eine Unterstützung – Frauen mit 87 Prozent noch häufiger als Männer mit 79 Prozent.

Entsprechend begrüßen 78 Prozent der Befragten das Vorhaben der Regierung, die betriebliche Altersversorgung zu stärken. Obwohl das Interesse der Menschen groß ist, herrschen Wissenslücken. Knapp die Hälfte der Befragten der Studie fordert, dass ihre bAV-Lösung einfach und verständlich ist. „Wir beobachten in der Praxis, dass viele Arbeitnehmende noch zu wenig Wissen zu dieser Vorsorgeform haben“, sagt Hubertus Harenberg, Bereichsleiter bAV und Branchenversorgung bei Swiss Life Deutschland. „Oft ist nicht bekannt, dass sie eine staatliche Förderung und einen möglichen Anspruch auf Zuschuss durch den Arbeitgebenden bietet. Darum ist grundsätzlich eine stärkere und verständliche Aufklärung nötig.“

Die Aufklärung hängt zudem noch sehr von der Größe des Unternehmens ab. „Je größer das Unternehmen, desto mehr wird seitens der Arbeitgebenden über Möglichkeiten der betrieblichen Altersversorgung informiert. Kleine und mittelständische Betriebe haben hier häufiger Nachholbedarf. Versicherungsvermittlerinnen und Versicherungsvermittler nehmen hier die wichtige Rolle wahr, Versorgung durch Information zugänglich zu machen“, so Harenberg.

Arbeitnehmende wünschen sich attraktive Renditechancen gepaart mit Sicherheit

In der vorliegenden Studie formulierten die Befragten bestimmte Erwartungen an eine betriebliche Altersversorgung und an eine entsprechende Beratung. 56 Prozent der Befragten ist wichtig, dass ihre bAV Sicherheit bietet. Knapp ein Drittel legt Wert auf Rendite und auf eine Anpassung an individuelle Bedürfnisse. Hier kann gerade das persönliche Gespräch helfen, die Weichen richtig zu stellen. Beratung ist außerdem nötig, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Schon mehr als jeder Zehnte sagt, dass Nachhaltigkeit wichtig ist, der konkrete Beitrag von Finanzanlagen zur nachhaltigen Transformation ist vielen aber noch gar nicht bewusst: „Das Handeln entlang bestimmter sozialer und ökologischer Faktoren ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit und spielt auch bei Geldanlagen eine große Rolle. Mit nachhaltigen Geldanlagen können Renditen und eine positive Wirkung für Umwelt, Gesellschaft und Soziales in Einklang gebracht werden“, so Harenberg.

Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der Yougov Deutschland GmbH, an der 2124 Personen zwischen dem 26.11.2021 und 29.11.2021 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.