Arnoud Bos wird Global Head of Human Resources bei HDI Global

Arnoud Bos übernimmt mit Wirkung zum 1. Juli 2022 bei der HDI Global SE die neu geschaffene Position des Global Head of Human Resources (HR). In seiner neuen Rolle wird der 46-jährige Niederländer das People-Management von HDI Global verantworten und gemeinsam mit den lokalen Einheiten eine weltweit identische HR-Struktur für HDI Global schaffen.

Arnoud Bos wird bei HDI Global alle Aspekte des weltweiten Personalmanagements koordinieren. Auf diesem Weg wird die neue HR-Funktion dazu beitragen, das Recruiting zu optimieren und harmonisierte Nachfolge-Regelungen sicherzustellen. Vom HDI-Standort in Rotterdam, Niederlande, aus wird Bos an den Vorstandsvorsitzenden, Dr. Edgar Puls, berichten.

Bos kommt von Landal GreenParks, einem niederländischen Touristikunternehmen mit rund 3.500 Mitarbeitenden. Dort war er in den vergangenen fünf Jahren als Global Human Resources Director tätig. In dieser Funktion war er Mitglied der Geschäftsführung des Unternehmens und entwickelte und steuerte er die internationale Personalstrategie. Zuvor war er bereits von 2004 bis 2017 für HDI Global tätig, als er die niederländische Personalabteilung von HDI Global leitete. In dieser Zeit war er Mitglied des Managementteams der Niederlassung und Projektleiter für mehrere HR-bezogene Projekte.

„Arnoud Bos bringt bei HDI Global eine Kombination aus fundiertem HR-Fachwissen und starken Führungsqualitäten ein, um unsere globale Personalstrategie in Zeiten des Wandels voranzutreiben“, sagt Dr. Edgar Puls, CEO von HDI Global SE. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser größtes Kapital. Deshalb hat das People-Management große strategische Bedeutung für uns. „