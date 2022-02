Basler aktualisiert Elektronik Pauschalversicherung

Zum 1. März 2022 bringen die Basler Versicherungen ihren überarbeiteten Versicherungsschutz in der Elektronik Pauschalversicherung auf den Markt. Aktuelle Trends wie Digitalisierung, Homeoffice sowie die Nutzung privater Technik für die berufliche Tätigkeit (Bring your own device) wurden bei der Produktneugestaltung berücksichtigt. Auch die Themen Nachhaltigkeit und E-Mobilität spielen eine wichtige Rolle.