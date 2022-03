GEV Grundeigentümer-Versicherung optimiert Anwendungen für Makler und Endkunden

Die Web-Anwendungen einer Versicherung sind für Versicherungskunden und Vertriebspartner heute die erste Anlaufstelle, wenn es um Antragstellung, Verträge oder andere Services geht. In rund eineinhalb Jahren hat die das Thema Bauen und Wohnen spezialisierte GEV Grundeigentümer-Versicherung mit Unterstützung von Adesso ihre Anwendungen für Kunden und auch Makler im Rahmen eines agilen Softwareentwicklungsprojekts modernisiert. In dem strategisch bedeutenden Vorhaben wurde die Anwendungsarchitektur neu ausgerichtet. Ziel sei es, den aktuellen Anforderungen an Vertriebsprozesse besser gerecht zu werden.

Ziel: Skalierbare, erweiterbare und zukunftsfähige Anwendungslandschaft

Damit die Portale den Assekuranzen einen echten Mehrwert liefern, müssen alle Geschäftsprozesse in die digitale Wertschöpfungskette integriert werden. Nur so können moderne Versicherer heute flexibel auf Marktbedürfnisse reagieren. Um die bestmögliche Frontend-Architektur für die Aufgabe empfehlen zu können, führte Adesso vor dem eigentlichen Umsetzungsprojekt eine Studie durch, in der gemeinsam mit dem Kunden verschiedene Handlungsoptionen evaluiert wurden. Unterstützt wurde diese Phase mit der Workshop-Methodik des „Interaction Room“, in dem ein interdisziplinäres Team die Leitplanken für das Vorhaben erarbeitete.

Moderne IT-Architektur beschleunigt Time-to-Market

Mit der Unterstützung von Adesso konnte die GEV schließlich alle Antragsstrecken für Direkt- und Maklervertrieb technisch modernisieren und die Systemwelten reduzieren. Die neue IT-Architektur ermöglicht, Anwendungen schnell um neue Features zu erweitern, ist einfach zu verwalten und erfüllt moderne IT-Sicherheitsanforderungen. Eine bessere Wartbarkeit der Anwendungen und demzufolge geringere Betriebskosten sind weitere Vorteile dieser Modernisierung.

Durch die neue Architektur sind die Geschäftsprozesse der GEV rund um die Kundenbetreuung nun bedeutend schlanker und effizienter. Bei der Anbindung von Maklern und Vergleichern wurde nach Angaben der GEV großen Wert auf Standardisierung und das Erreichen einer hohen Dunkelverarbeitungsquote gelegt. Die durchgängige, medienbruchfreie Dunkelverarbeitung von Anträgen trage dazu bei, die bisherigen Sachbearbeitungsaufwände erheblich zu reduzieren. Im Rahmen des Projekts konnte das dunkelverarbeitete Antragsvolumen gegenüber Juni 2021 über Vergleichsrechner um mehr als 60 Prozent gesteigert werden, so die GEV.

Erfolgreiche Zusammenarbeit in Corona-Zeiten

„Das Projekt bildet einen Meilenstein in der technischen Aufstellung der GEV. Mit der Digitalisierung ist die Erwartung unserer Kunden und Vertriebspartner an unsere Systeme gestiegen und damit auch die Bedeutung einer flexiblen IT-Infrastruktur. Mithilfe der Expertise von adesso haben wir eine zukunftsfähige Lösung dafür entwickelt“, beschreibt Dr. Matthias Salge, Vorstandssprecher der GEV, die Motivation des Versicherers.