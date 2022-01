Neuer CTO bei Claimsforce

Deutscher startete 2007 in der Softwarebranche. Nach seinem Informatik-Studium an der Fachhochschule Kaiserslautern sammelte er als Softwareentwickler erste berufliche Erfahrungen. Nach vier Jahren als Director IT Operations bei Tipico Technology Services wechselte er zu Teamviewer Deutschland. Dort verantwortete er als VP Engineering die Konnektivitätsplattform von Teamviewer. Im Juli 2019 wurde er Managing Director für Teamviewer Griechenland, ehe er nun das Führungsteam von Claimsforce verstärkt.

Claimsforce bietet seit 2018 Technologielösungen für Versicherungen, Regulierer und Sachverständige an. Deutscher solle mithilfe seiner Kenntnisse die Plattform auf die nächste Entwicklungsebene bringen und so zum Wachstum des Unternehmens beitragen, teilte das Insurtech mit.