Policen Direkt kauft Maklerunternehmen aus Bad Oeynhausen

Policen Direkt hat zum Jahresstart mit der VIS Versicherungsmakler und Immobilien-Service GmbH & Co. KG ein neues Maklerhaus aus Nordrhein-Westfalen übernommen.

VIS mit Sitz in Bad Oeynhausen beschäftigt ein Team von fünf Mitarbeitern. Das Unternehmen berät seine Privat- und Gewerbekunden seit über 30 Jahren in Versicherungsthemen.

Das Unternehmen solle mit dem bestehenden Team und der bestehenden Geschäftsführung fortgeführt werden, teilte Policen Direkt. Für die nächsten Jahre verfolge man das Ziel, den Standort durch weitere Übernahmen weiter auszubauen.

„Über die erfolgreiche Übernahme und zukünftige Zusammenarbeit sind wir sehr glücklich, so können wir die Services der VIS und der Policen Direkt Maklergruppe in dieser Region gemeinsam weiterentwickeln“, so Dr. Ernesto Knein, Geschäftsführer von Policen Direkt, der die Übernahme gemeinsam mit seinem Frankfurter Team durchführte.