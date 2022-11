Veränderungen im Vorstand der Nürnberger: Wolfgang Politt folgt auf Monique Radisch

Im Konzernvorstand der Nürnberger Versicherung steht eine wichtige Änderung an: Ende des Jahres verlässt Dr. Monique Radisch die Vorstandsgremien. Nachfolger für ihren Bereich "Kundenbeziehungsmanagement und Operations" wird zum 1. Januar 2023 Wolfram Politt. Der Rückzug erfolgt wohl aus gesundheitlichen Gründen. Darauf deutet die Presseerklärung des Versicherers hin.

Die Nürnberger und Monique Radisch seien sich einig, dass die Gesundheit der Ressortchefin Priorität habe, heißt es in der Mitteilung des Versicherers. Deshalb habe man sich auf eine einvernehmliche Beendigung von Radischs Vorstandsmandaten verständigt.

Monique Radisch entwickelte in den vergangenen Jahren den Versicherungsbetrieb und die Kundenzufriedenheit in der Nürnberger engagiert und erfolgreich weiter. Die Nürnberger schätze Monique Radisch fachlich sowie menschlich sehr und beabsichtigt daher, die Zusammenarbeit in anderer Form und Rolle fortzusetzen, heißt es weiter.

Radisch war die erste Frau im Vorstand der Nürnberger und hatte die Position erst zum 1. Oktober 2020 übernommen. Sie kam von der Generali Deutschland AG, wo sie als Leiterin der Kundenservice-Direktion Köln tätig war. Dort verantwortete sie die Betreuung von Privat-, Firmen- und Großkunden sowie das Schadenservicecenter.

Mit Wolfram Politt konnte die Nürnberger einen, nach ihren Angaben, sehr gut etablierten und erfahrenen Leitenden Angestellten aus den eigenen Reihen als Nachfolger gewinnen. Politt ist Betriebswirt und seit 1989 in verschiedenen Rollen im Konzern tätig. Er kenne die Nürnberger bestens und habe seine Kompetenz bei der Leitung verschiedener Unternehmensbereiche und diverser komplexer Konzernprojekte bereits mehrfach unter Beweis gestellt.