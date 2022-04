Zurich weitet Mobilitätsgarantie für E-Autos auf Europa aus

Gemeinsam mit dem Energieversorger Eon weitet die Zurich Versicherung die Mobilitätsgarantie für Elektro-Autos auf ganz Europa aus. Den Rund-um-die-Uhr-Service können Eon Drive Kunden nutzen, falls aufgrund eines unverschuldeten Ereignisses die Akkuladung ihres E-Autos nicht bis zur nächsten Ladesäule ausreichen sollte. Nach der Einführung des Services im August letzten Jahres in Deutschland bringt der 24/7-Schutz nun ab sofort E-Auto-Fahrern ein Plus an Entspannung auf Reisen auch in Europa.

Die Mobilitätsgarantie von Zurich umfasst europaweit den Transport zur nächstgelegenen Ladestation, betont der Versicherer. Der Service soll in Situationen helfen, auf die die Fahrerin oder der Fahrer keinen Einfluss haben, so die Zurich weiter. Das gelte etwa bei einm plötzlichen, sehr langen Stau oder blockierten Ladesäulen. Der Service erfolgt ohen Selbstbeteiligung und ist unabhängig vom Elektroauto-Hersteller oder Kfz-Versicherer. Und gilt auch für Mietwagen.

Gute Chance für Reisen mit dem E-Auto

„Unsere Mobilität verändert sich in immensem Tempo. Die Reichweiten von Elektrofahrzeugen werden immer größer, daher sind auch längere Reisen durch Europa inzwischen möglich geworden. Diese Option spielt bei immer mehr Menschen eine Rolle in ihrer Reiseplanung, daher haben wir uns gemeinsam mit Eon entschieden, diese Chancen zu unterstützen und für ein gutes Gefühl und zusätzliche Sicherheit bei Reisen mit dem E-Auto zu sorgen,“ erklärt Sebastian Wolf, Leiter Kooperationen und Partnerschaften bei der Zurich Gruppe Deutschland.

Wer einen Eon E-Mobility-Tarif nutzt, kann die Eon Drive E-Mobility Garantie dazu buchen und direkt europaweit die Assistance-Leistung nutzen. Eine Mindestentfernung vom Wohnort gibt es nicht, so Wolf weiter.

„Eon Drive Kunden laden nicht nur bequem in Deutschland und mehreren europäischen Nachbarländern, sondern können dank der E-Mobilitätsgarantie in ganz Europa zusätzlich abgesichert und entspannt mit dem E-Auto unterwegs sein. Wir freuen uns, die erfolgreiche Partnerschaft mit Zurich weiter auszubauen und den Kunden damit ein noch umfassenderes Angebot machen zu können“, betont Dorothee Ritz, als Geschäftsführerin bei Eon Deutschland für Energielösungen verantwortlich.