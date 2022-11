Web-netz-Check: Versicherer 18 von 26 Versicherungsmarken mit Online-Defiziten￼

Der erste Teil der Online-Performance-Analyse von Web-netz (Cash. berichtete) hatte den Fokus auf die laut Umfrage von Splendid Research (09/22) fünf markenstärksten Versicherungen Allianz, Huk-Coburg, Ergo, Axa und DEVK gerichtet. Dieser zweite Teil liefert als Fortsetzung eine Gesamtwertung, die alle relevanten Versicherungsmarken erfasst, neben den markenstärksten Versicherungsgesellschaften auch die beliebtesten Brands in Deutschland gemäß der Erhebung von Statista.

In die Gesamtwertung flossen jeweils die Top-10-Platzierungen von 26 Versicherungsmarken ein. Neben dem Ranking der Website-Sichtbarkeit (s. Teil 1) wurden neun Social Media-Rankings der Kanäle Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest und Tiktok bewertet: Für Rang eins in einem Top 10-Ranking gibt es zehn Punkte, Platz zwei bringt neun Punkte für das Gesamtwertungskonto und so weiter.

Cosmos Direkt performt sich in der Gesamtwertung auf Rang 2 zwischen die beiden markenstärksten Brands HUK-Coburg und Allianz. Grafik: web-netz

Ab Rang neun (Barmenia) abwärts bleiben 18 Versicherungsmarken unter dem 20-Punktelevel, darunter kommen neun Brands nicht über zehn Punkte hinaus – und unter diesen neun bleiben sogar fünf Marken ohne Punkte. Zudem klafft eine große Performance-Lücke innerhalb der Gruppe der Top-10-Platzierten: Zum einen führt Sieger Huk-Coburg (1./61 Punkte) mit deutlichem Vorsprung vor dem „Verfolger-Trio“ Cosmos Direkt (2./52 P.), Allianz (3./51 P.) und Zurich (4./49 P.), zum anderen liegt eine große Lücke zwischen Debeka (Rang 5/49 P.) und Generali (9/22 P.).