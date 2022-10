Ranking: Diese Versicherer haben bei Social Media die Nase vorn

Die Online-Marketing-Agentur Web-netz hat die Performance der markenstärksten Versicherungen im Netz und auf Social Media Plattformen unter die Lupe genommen und einem Online-Performance-Check unterzogen. Auch starke Marken konnten dabei nicht immer punkten. In unserem Ranking sehen Sie, welche Versicherer bei Facebook, Instagram und Co. am besten abschneiden.

Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat die Digitalisierungsdynamik in der Versicherungsbranche beschleunigt. Gleichzeitig haben viele Marktteilnehmer auch noch erhebliches Wachstumspotenzial und entsprechenden Online-Handlungsbedarf. Zudem gibt es kaum eine Branche, in der so viele Brands um Kunden konkurrieren. Umso bedeutender der Stellenwert von Marketing & Kommunikation.

Die Online-Marketing & Kommunikationsexperten von Web-netz haben daher die laut Marktforschungsinstituts Splendid (09/2022) markenstärksten Versicherungsgesellschaften einem Online-Performance-Check unterzogen. Datenbasiert ermittelt und in Rankings dokumentiert wurden Social Media Kommunikation auf Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest und TikTok sowie die Website-Sichtbarkeit bei Google.

In der Erhebung von Splendid Research im September 2022 erzielen diese fünf Versicherungsmarken die Top-5-Spitzenplatzierungen im Ranking Markenstärke: Allianz, Huk Coburg, Ergo, Axa und DEVK.

Website-Sichtbarkeit: Allianz, Huk Coburg und Ergo bestätigen Markenstärke

Die Top-3-Platzierungen entsprechen exakt dem Top-3-Ranking der Markenstärke-Erhebung von Splendid Research: Allianz, Huk-Coburg, Ergo. Allerdings haben Axa auf Rang sieben und DEVK auf Platz zehn es nicht in die Top 5 geschafft. Die Sichtbarkeitswerte gehen dabei stark auseinander – so liegt die Allianz auf Rang eins bei einem Wert von 29,90 und die DEVK auf Rang zehn mit 4,24.

Die R+V auf Rang vier, Hanse Merkur auf Platz fünf und Cosmos Direkt auf Platz sechs sprengen die Phalanx der Top-5-Brands aus dem Markenstärke-Ranking von Splendid.

„Für viele potenzielle Kunden sind Suchmaschinen die erste Anlaufstelle, um sich über Bedarf zu informieren und in Folge Policen abzuschließen. Ein Blick auf die Sichtbarkeit der Versicherungsunternehmen bei Google zeigt jedoch ein großes Gefälle bei der Performance im Ranking“, sagt Johannes Theberath, strategischer SEO-Leiter bei Web-netz. Ein Blick auf die Webseiten zeige, dass diese zum Teil noch reichlich Potenziale in Bezug auf Suchmaschinenoptimierung aufweisen. „Das ist umso verwunderlicher, weil sie sich dort nicht nur unter Versicherern interne Wettbewerber befinden, sondern auch Branchen-Portale und Vergleicher die Klicks der Nutzer erzielen wollen“, so Theberath.

„Die Allianz verfügt über eine sehr große Menge an Content zu Ihren Themen und Produkten entlang des Buying-Funnels. Viele facettierte Landingpages erreichen den Nutzer genau mit dem spezifischen Anliegen, das er sucht. Diese Landingpages verfügen über sehr viel informative und beratende Inhalte. Eine gute technische Basis stellt dabei die Weichen für den Erfolg des Contents. Google honoriert das insgesamt mit sehr guten Rankings.“

Performen die markenstärksten Brands auch adäquat auf den 5 Social Media Plattformen Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest und TikTok?

Um diese Frage zu beantworten, hat Web-netz bilanziert, wieviele Top-3-Platzierungen die fünf markenstärksten Brands in den neun Social-Media-Rankings erzielen. Das Resultat: Die Huk Coburg erreicht den Bestwert mit sechs Top-3-Platzierungen. Die Allianz kommt auf vier Top-3-Ränge, Ergo erreicht zweimal ein Top-3-Level, die Axa lediglich eine Top-3-Platzierung, während die DEVK alle Top-3-Platzierungen verpasst.

Auch der Vergleich der quantitativen (Follower, Abonnenten) mit den qualitativen Social-Media-Kennzahlen „Reaktionen (FB/Insta)“, „Pinterest-Aufrufe“, „Video-Aufrufe (YouTube/TikTok)“ bringt die Huk Coburg mit drei Top-3-Platzierungen als Performance-Sieger hervor. Axa und Allianz kommen lediglich auf je einen Top-3-Rang. Ergo kann auf Instagram einen Bestwert erzielen. Die DEVK geht erneut leer aus, bleibt ohne Top-3-Platzierung.

Im Folgenden alle Rankings: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest und TikTok.