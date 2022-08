Gothaer: Frauke Feess wird Leiterin der neuen Vertriebs- und Marktinnovation

Die Schwerpunkte liegen dabei zum einen auf der Begleitung von Strategieprojekten im Vertrieb der Gothaer, zum anderen auf dem Innovationsmanagement. „Ich freue mich, dass wir Frauke Feess für die Leitung des neuen Bereichs gewinnen konnten“, sagt Vertriebsvorstand Oliver Brüß. „Sie ist eine sehr erfahrene Managerin mit langjähriger Expertise als Business Consultant in der Versicherungsbranche und hat in den letzten beiden Jahren als Projektmanagerin sehr erfolgreich an der Positionierung der Gothaer im Privatkundenmarkt mitgewirkt. Ich bin sicher, dass sie in der neuen Funktion wichtige strategische Impulse setzen und unser Innovationsmanagement im Vertrieb auf eine neue Ebene heben wird.“

Feess hat nach dem Abitur Betriebswirtschaft an der Johann Wolfgang von Goethe-Universität in Frankfurt und an der Université Paris-Dauphine in Paris studiert. Nach dem Doppel-Diplom-Abschluss als Diplom-Kauffrau und Maîtrise des Sciences de Gestion startete sie ihre Karriere 1999 als Associate Consultant in einer Unternehmensberatung in Bad Homburg. Nach einer Station als Management Consultant bei der Accelerate Consulting & Management GmbH in Münster wechselte sie 2001 zur AMB Generali Holding nach Aachen als Referentin Konzernentwicklung mit Fokus auf Strategische Konzernprojekte und begleitete zahlreiche Fusionen und Integrationen. 2003 übernahm sie dann die Leitung des Strategischen Marketings und die Markenverantwortung für die Generali Gruppe Deutschland.

Fünf Jahre später wurden sie bei der Investors Marketing Management Consultants AG in Frankfurt zur Leiterin des Bereichs Versicherungen berufen, 2009 machte sie sich dann mit der FFEESS Consulting Group selbständig und beriet Unternehmen aus der Versicherungsbranche im Bereich Marketing, Unternehmensentwicklung, Kundenorientierung und Innovation. 2020 kam sie als Projektmanagerin Vertrieb und Marketing zur Gothaer und begleitet seitdem im Rahmen der Umsetzung der Gothaer Strategie Ambition25 die strategische Ausrichtung des Unternehmens im Privatkundenmarkt.