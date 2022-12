Schlüsselposition besetzt: Laura Kauther wird Commercial Director bei Element  

Das Berliner Insurtech Element hat sein Team für die strategische Markterschließung in den kommenden Jahren erweitert. Bereits zum 1. November hat Laura Kauther die Schlüsselposition des Commercial Director übernommen. In ihrer Funktion soll Kauther den systematischen Ausbau der Fokusmärkte von Element vorantreiben.

Die international erfahrene Managerin und Aktuarin Laura Kauther war zuletzt Chief Commercial Officer bei SDA SE Open Industry Solutions. Bei dem Hamburger Plattform- und Ökosystementwickler führte sie das Business Development, das Marketing, den Vertrieb sowie das Customer Success Management einschließlich Delivery. Davor war sie als Chief Operating Officer und Chief Insurance Officer des Insurtechs Coya (jetzt Luko) und in verschiedenen Funktionen in der Zurich Versicherung, unter anderem als Head of Business Transformation, tätig.

Kauther bringt langjährige Managementerfahrung sowohl in jungen Tech-Unternehmen als auch bei etablierten Versicherern im In- und Ausland mit. Ihr tiefgreifendes Verständnis des Versicherungsmarkts, ihre Expertise für Produktentwicklung sowie Tech-Services macht sie damit zur Idealbesetzung. Als Commercial Director wird Kauthers Fokus auf dem systematischen Auf- und Ausbau ausgewählter Märkte liegen. Für diese wird sie die P&L Verantwortung tragen

„Mit Laura Kauther haben wir eine weitere Versicherungsexpertin für Element gewonnen. Ihre vielseitige Erfahrung in digitaler Transformation, Plattformtechnologien und Embedded Insurance ist eine große Bereicherung”, sagt Michael Bongartz, Chief Commercial Officer Element.