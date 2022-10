Letzte Beratung: Krankenkassen kritisieren GKV-Finanzstabilisierungsgesetz

Am Mittwoch berät der Gesundheitsausschuss zum letzten Mal vor der Abstimmung im Bundestag über das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz (GKV-FinStG). Die Krankenkassenverbände appellieren an die Abgeordneten, die letzte Chance für Nachbesserungen am Gesetzesvorhaben zu nutzen.