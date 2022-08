Die ERV erweitert Angebot von Air Doctor auf Krankenversicherung für einzelne Reisen

Bereits im März 2022 hat die ERV den Service in der Reisekrankenversicherung zusammen mit Kooperationspartner Air Doctor angeboten – im ersten Schritt für alle Kunden, die die ERV Travel & Care App nutzen und damit den Service digital erreichen können (Jahres-Versicherung oder Langzeit-Aufenthalte).

Jetzt können auch Kunden mit Einmal-Reisekranken-Versicherung den Service nutzen: Buchen die ERV-Vertriebspartner die Versicherung mit Emailversand der Versicherungsunterlagen an den Kunden, wird er dort über den neuen Service informiert und kann sich über einen Link in der Email für den Service freischalten lassen.

Die Kunden haben damit Zugriff auf über 20.000 Ärzte in 70 der wichtigsten Reise-Destinationen. Benötigen sie ambulant ärztliche Hilfe, buchen sie digital einen Arzttermin in ihrer Nähe. Die Ärzte können nach Fachrichtung, Sprachkenntnis oder anderen Kriterien selektiert werden. Online erkennt der Patient in spe verfügbare Plätze und bucht online einen Termin in der Praxis, als Hausbesuch oder per Videoschalte. Der gebuchte Arzt bestätigt den Termin innerhalb von 45 Minuten.

Die Abwicklung erfolgt bargeldlos. In der Regel muss der Kunde nicht in Vorleistung gehen. Bei Tarifen mit Selbstbeteiligung werden die Kreditkartendaten abgefragt, um diese unkompliziert einzuziehen. Damit ist der Fall erledigt und der Kunde spart sich die unliebsame Abrechnung nach dem Urlaub: Das Einreichen von Dokumenten entfällt, denn der Arzt rechnet mit Air Doctor und ERV direkt ab.

Der Kunde kann auch um Mitternacht checken, ob der Orthopäde in seiner Nähe Deutsch oder Englisch spricht und vielleicht am nächsten Vormittag einen Termin frei hat. Termine können auch direkt gebucht werden – die Bestätigung erhält der Kunde spätestens 45 Minuten, nachdem die Praxis öffnet. Für Notfälle ist nach wie vor unsere Notrufzentrale die erste Anlaufstelle.