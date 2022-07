Motorradversicherungen: Das sind die beliebtesten Motorradmarken

Wer am Ferienziel mehr von der Umgebung sehen will, nimmt sich am Urlaubsort oftmals einen Mietwagen. Auch wenn die Fahrzeug-Preise inzwischen astronomisch hoch sind. Bei der Buchung lauern allerdings Kostenfallen auf den Urlauber. Wie man diese vermeidet und welche Tricks es sonst noch gibt, um …