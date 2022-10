Nachhaltigkeit, Automatisierung, Inflation: Wie Adam Riese Trends in der digitalen Versicherung umsetzt

Ob Nachhaltigkeit, fortschreitende Digitalisierung oder volatiler Finanzmarkt: In diesen turbulenten Zeiten kommen auch auf die Versicherungsbranche große Veränderungen zu. Nun gilt es, sich an die veränderte Lage anzupassen und neuen Herausforderungen entschlossen und strategisch entgegenzutreten. Für Adam Riese bedeutet dies, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und Maklerinnen und Maklern ein verlässlicher und fortschrittlicher Partner zu sein. Dabei setzt der Assekuradeur einen Fokus auf Nachhaltigkeit sowie auf einen vorausschauenden Umgang mit Faktoren wie Inflation und unterstützt seine Vertriebspartnerinnen und -partner durch Automatisierung und Prozessoptimierung.

Klimaschutz per Police: Nachhaltigkeit in Produkten und als zentraler Unternehmenswert

Klimaschutz und Nachhaltigkeit haben weiterhin steigende Relevanz in Wirtschaft und Gesellschaft. In Umfragen geben die Deutschen mehrheitlich an, nachhaltigere Unternehmen zu bevorzugen; gleichzeitig sind sie nur selten bereit, dafür merklich tiefer in die Tasche zu greifen. Adam Riese begegnet diesem Spannungsfeld zum einen damit, Nachhaltigkeit ganzheitlich und als wesentlichen Teil der Unternehmenskultur zu betrachten: Um den eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, ließ sich Adam Riese von ClimatePartner als klimaneutrales Unternehmen zertifizieren und reduziert beziehungsweise kompensiert alle CO2-Emissionen, die entlang der Wertschöpfungskette anfallen.

Zum anderen geht auch in der Produktgestaltung die Entwicklung klar in Richtung Nachhaltigkeit: Mit Produkten, die 100 Prozent papierlos funktionieren oder mit Sachversicherungen, die im Schadenfall für den modernsten und umweltfreundlichsten Ersatz aufkommen, beschäftigt sich Adam Riese ebenso wie mit Angeboten, bei denen etwa mit Vertragsabschluss ein verpflichtender Beitrag für Umweltprojekte gespendet wird, zum Beispiel ist eine solche Kooperation mit der Naturschutzjugend (NAJU) geplant.

Inflation: Mit Automatisierung und intelligenter Kostengestaltung durch wirtschaftlich unbeständige Zeiten

Das Thema Inflation ist in aller Munde; auch der Versicherungsbereich wird in der nahen Zukunft teils drastische Kostensteigerungen erleben. In dieser Situation kommt Adam Riese seine umfangreiche Digitalstrategie zugute, denn diese ermöglicht es, effizient zu agieren und weiterhin eine stabile Preispolitik zu betreiben. Mithilfe von digitalem Pricing bietet das Unternehmen stets fair tarifierte Produkte zu langfristig risikogerechten Prämien an und besonders in der Zusammenarbeit mit Vertriebspartnerinnen und -partnern wird diese Digitalstrategie weiter ausgebaut. Dabei setzt Adam Riese neben Dunkelpolicierung, digitaler Dokumentenübermittlung und Bestandsdatenservices auf Makler- und Kundenseite auch auf die Digitalisierung individueller Vermittlerprozesse. Dank Automatisierung, schlanker Prozesse und künstlicher Intelligenz lassen sich zudem unternehmens- wie maklerseitig Kosten und wertvolle Zeit einsparen; diese können dann etwa für das Partnermanagement genutzt werden und dabei unterstützen, auch im Maklerbüro digital und effizient zu bleiben.

Mit Weitsicht in die Zukunft

Die aktuelle Lage ist und bleibt herausfordernd. Gut also, wenn man auf Ressourcen und Skills zurückgreifen kann, die die Navigation durch diese Zeiten erleichtern. Die Adam Riese Digitalstrategie und Schnelligkeit sind zwei dieser Ressourcen, die sich heute mehr denn je auszahlen. Als Tochter der W&W-Gruppe bleibt der Assekuradeur unabhängig von Investoren und Finanzierungsrunden und kann sich so auf Marktentwicklungen und Neuerungen fokussieren und deren Potenziale ausschöpfen. Auch in Hinblick auf das Internet of Things (IoT), Smart-Home-Systeme oder Mobilitätstrends werden Entwicklungen und Möglichkeiten ausgelotet – agil, digital und nah an Maklerin und Makler.

