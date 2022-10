Telematik: Allianz integriert Unfallmelder in vernetzte Fahrzeuge

Die Allianz baut ihre automatische Unfallerkennung aus. Der digitale Unfallmeldeservice, der bislang nur über den Telematik Baustein Bonus Drive angeboten wurde, wird nun auch in vernetzte Fahrzeuge integriert. Vorerst allerdings nur in Audi-Modell ab dem Baujahr 2018. Die Anbindung weiterer Marken und Fahrzeughersteller soll aber in den nächsten Monaten schrittweise umgesetzt werden.