Cash. EXTRA Tierversicherung – Die Videos

Neue GOT sorgt für massiv steigende Tierarztkosten – Preissprung bei Tierkrankenversicherungen?

Ab November müssen Tierhalter deutlich mehr beim Tierarztbesuch bezahlen. Grund dafür ist die neue Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte (GOT), die am 22. November 2022 in Kraft tritt. Es ist die erste umfassende Neugestaltung seit gut 20 Jahren.