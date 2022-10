Nach Tier-OP folgt nun die Tier-Krankenversicherung: Hanse Merkur erweitert Produktportfolio für Hunde und Katzen

Das beliebteste Haustier der Deutschen ist die Katze. Im Jahr 2021 lebten rund 16,7 Millionen Katzen in den Haushalten. Ebenfalls sehr populär: Der Hund, von dem 10,3 Millionen Exemplare im letzten Jahr in deutschen Haushalten gezählt wurden. Die Haustierhaltung erlebt in Deutschland einen Boom – nicht zuletzt im Zuge der Corona-Pandemie und der Lockdowns.

Mit der Einführung einer Tier-Krankenversicherung für Katzen und Hunde aller Rassen reagiert die HanseMerkur auf diese Entwicklung und bietet ihren Kunden damit verlässlichen Versicherungsschutz gegen anfallende Tierarztkosten aufgrund Krankheit oder Unfall für allgemeine Behandlungen, Operationen, Nachuntersuchungen und Folgebehandlungen.

Zu den Besonderheiten des Produkts gehören etwa eine unbegrenzte Jahreshöchstentschädigung im Tarif Premium plus, etwa bei Operationen, die Erstattung bis zum vierfachen Satz der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) inklusive anfallender Notdienstgebühren, die freie Tierarzt- und Klinikwahl sowie ein weltweiter Versicherungsschutz für bis zu zwölf Monate. Darüber hinaus verspricht der Versicherer ein tägliches Kündigungsrecht – allerdings erst nach Ablauf der einjährigen Vertragslaufzeit.

„Unsere Tier-OP-Versicherung ist in der Vergangenheit auf große Nachfrage gestoßen. Mit einer Tier-Krankenversicherung in Form eines Rundum-sorglos-Pakets bauen wir das bisherige Angebot deutlich aus. Das Segment Tierversicherung ist für uns ein strategisches Fokusthema. Wir sehen hier viel Potenzial und freuen uns, dass wir Tierbesitzern jetzt auch mit einer Tier-Krankenversicherung und der dazugehörigen Expertise zur Seite stehen können“, sagt Holger Ehses, Vorstandsmitglied der Hanse Merkur.