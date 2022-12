Umfassender Schutz für Vierbeiner: Die Tier-Krankenversicherung der HanseMerkur

Wie Menschen müssen auch Hunde und Katzen manchmal zum Arzt. Anfallende Behandlungskosten bei einer Erkrankung oder einem Unfall können schnell im vierstelligen Bereich liegen und damit für viele zum unkalkulierbaren Risiko werden. Aus diesem Grund bietet die HanseMerkur ab sofort eine Tier-Krankenversicherung an und erweitert mit diesem Schritt ihr Angebot für Tierpolicen.

Das beliebteste Haustier der Deutschen ist die Katze. Im Jahr 2021 lebten rund 16,7 Millionen Katzen in den Haushalten. Ebenfalls sehr populär: Der Hund, von dem 10,3 Millionen Exemplare im letzten Jahr in deutschen Haushalten gezählt wurden.1 Die Haustierhaltung erlebt in Deutschland einen Boom – nicht zuletzt im Zuge der Corona-Pandemie und der Lockdowns, als Katzen und Hunde für viele wichtige Gefährten im sozial eingeschränkten Alltag waren. Mit Blick auf die wachsende Bedeutung von Homeoffice und den flexiblen Arbeitszeitmodellen, die viele Unternehmen ihren Beschäftigten mittlerweile anbieten, sieht Nicole Keibel, Leiterin Produktmarketing bei der HanseMerkur, noch kein Ende dieser Entwicklung – im Gegenteil: „Wenn man nur noch zwei oder drei Tage die Woche ins Büro muss, passt ein Tier womöglich sogar besser ins eigene Lebensmodell als vor der Corona-Pandemie.“

Die günstigen Rahmenbedingen für die Anschaffung von Katze und Hund sind eine Sache, entsprechender Versicherungsschutz eine andere. Fest steht: Wird der geliebte Vierbeiner einmal krank oder verletzt sich, können die anfallenden Tierarztkosten schnell das Budget der Halter sprengen. So schlagen z. B. bei einer Diabetes-Erkrankung von Katze oder Hund im Jahr durchschnittlich 500 Euro zu Buche. Für die Operation einer Fraktur sind es 1400 Euro.

Mit der Einführung einer Tier-Krankenversicherung für Katzen und Hunde aller Rassen bietet die HanseMerkur ihren Kunden verlässlichen Versicherungsschutz gegen anfallende Kosten bei Krankheit oder Unfall des Haustieres für allgemeine Behandlungen, Operationen, Nachuntersuchungen und Folgebehandlungen.

Tierversicherungen sind für die HanseMerkur kein Neuland. Bereits 2019 war das Hamburger Traditionsunternehmen mit einer Hunde-OP- und 2020 mit einer Tier-OP-Versicherung auf den Markt gegangen und stieß mit beiden Produkten auf große Nachfrage. Mit der neuen Tier-Krankenversicherung legt der Versicherer nun nach.

Zu den Highlights der Tier-Krankenversicherung gehören:

Unbegrenzte Jahreshöchstentschädigung im Tarif Premium plus

Hoher Erstattungsrahmen: Bis zum vierfachen Satz der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) inklusive anfallender Notdienstgebühren

Tägliches Kündigungsrecht des Kunden (nach Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit von einem Jahr) und Verzicht der HanseMerkur auf Kündigung im Schadenfall

Freie Tierarzt- und Klinikwahl für die optimale Versorgung durch den vertrauten Mediziner

Versicherungsschutz auch im Ausland: Weltweit und 24 Stunden am Tag für bis zu zwölf Monate

Unabhängig von der Markteinführung der neuen Tier-Krankenversicherung ist auch die Tier-OP-Versicherung weiterhin verfügbar.

Nähere Informationen zur Tier-Krankenversicherung, zu ihren einzelnen Tarifen und zum Abschluss gibt es unter www.hansemerkur.de/tierversicherung.

1 Anzahl der Haustiere in deutschen Haushalten nach Tierarten bis 2021. Online verfügbar unter https://bit.ly/3yfSdFl. Abgerufen am 06. Oktober 2022.