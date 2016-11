Netfonds startet Vergleichsrechner “Gewerbevergleich24”

Der Hamburger Maklerpool Netfonds hat einen Vergleichsrechner für den Gewerbebereich gestartet. Mithilfe des neuen Tools “Gewerbevergleich24” sollen Makler in wenigen Schritten den Kundenbedarf und das -risiko ermitteln.

Ab sofort stellt Netfonds seinen Partnern den Vergleichsrechner “Gewerbevergleich24” zur Verfügung, der in Zusammenarbeit mit der Frankfurter Gewerbeversicherung24 Vergleichsportal GmbH entwickelt wurde. Das Tool soll Beratern laut Netfonds ermöglichen, in wenigen Prozessschritten den entsprechenden Kundenbedarf und das -risiko zu ermitteln. In einem Folgeschritt werden bis zu 20 passende Tarife aufgelistet. Berater können den Vorschalg durch eigene Gesellschafts-Präferenzen ergänzen.

Digital von Angebot bis Abschluss

Fällt eine Entscheidung für eines der Angebite, kann der Antrag auf Knopfdruck direkt aus dem System an die ausgewählten Gesellschaften geschickt werden. Nach Prüfung und Policierung erhalten Berater die Dokumente durch die Versicherer auch auf digitalem Weg zurück. “Die Gewerbevergleich24-Anfragestruktur ist sehr effizient. Und der Bearbeitungszeitraum beim Versicherer wird über die elektronischen Anträge mit allen Daten möglichst kurz gehalten. Es kommt dadurch wesentlich schneller zum passenden Versicherungsabschluss”, erläutert Oliver Kieper, Vorstand Netfonds.

Der neue Netfonds-Service umfasst die Bereiche Betriebshaftpflicht, gewerbliche Gebäudeversicherung, Inventar, Elektronik, Rechtsschutz sowie Maschinenbruch. “Wir sind überzeugt davon, dass der bereitgestellte Vergleichsrechner gut angenommen wird. Im täglichen Umgang mit dem Tool werden wir dann sehen, inwieweit Erweiterungen oder Modifikationen nötig und umsetzbar sind”, so Kieper. Gewerbevergleich24 steht denjenigen Netfonds-Partnern kostenfrei zur Verfügung, die beim Hamburger Maklerpool das Basispaket Versicherungen gebucht haben. (jb)

Foto: Shutterstock