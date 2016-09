Cash.Gala 2016 – die Highlights

Führende Vertreter der Finanzbranche trafen sich anlässlich der Cash.Gala 2016 in Hamburg-Blankenese. Sehen Sie die Höhepunkte des Abends mit der Vergabe der Financial Advisors Awards, des Cash.-Marketingpreises und der Ehrung des “Man of the Year” in Bildern.

Zum mittlerweile achten Mal folgten hochrangige Repräsentanten der Finanzdienstleistungsbranche – unter ihnen zahlreiche Vorstände und Geschäftsführer von Versicherungen, Investmentgesellschaften, Emissionshäusern, Immobilienunternehmen, Vertrieben und Pools – der Einladung von Cash. zum Gala- und Networking-Event des Jahres auf den Süllberg in Hamburg-Blankenese. Der sonnige Spätsommerabend des 23. Septembers ließ die Stimmung der Gäste schon während des Empfangs auf der Terrasse mit Blick auf die Elbe steigen.

Highlights und Impressionen des Gala-Abends finden Sie in der nachfolgenden Bildergalerie.

Stimmgewaltig eröffneten die drei Soul-Diven Love Newkirk, Veronica Lee und Bridget Fogle mit “One night only” einen stimmungsvollen Abend im Ballsaal des Süllbergs. Dem Stimmungs- folgte der Spannungsanstieg. Denn im Zentrum der Gala stand die 14. Verleihung der Financial Advisors Awards. Mit den begehrten Branchenpreisen werden innovative, transparente, vermittlerorientierte und anlegerfreundliche Finanzprodukte ausgezeichnet, die zuvor von jeweils dreiköpfigen Fachjurys – bestehend aus Vertretern von Analysehäusern, Vertrieben und Cash. – ausgewählt wurden. Aus den 35 Nominierten in sieben Sparten wurde jeweils ein Sieger gekürt.

Die Financial Advisors Awards 2016 heißen:

-> Sieger in der Kategorie “Investmentfonds”:

Ve-RI Equities Europe von Veritas Investment

-> Sieger in der Kategorie “Vermögensverwaltende Fonds”:

Fidelity SMART Global Defensive Fund von Fidelity International

-> Sieger in der Kategorie “Fonds-/Indexpolicen”:

ALfonds-IAS von Alte Leipziger Lebensversicherung

-> Sieger in der Kategorie “Private Krankenversicherung”:

BestMed Kombitarife zur GKV: Tarif BMG/0-3 von Deutsche Krankenversicherung

-> Sieger in der Kategorie “Biometrie”:

Advigon.Krebs-SCHUTZ der Advigon Versicherung

-> Sieger in der Kategorie “Sachwertanlagen AIF”:

Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 05 von Habona Invest

-> Sieger in der Kategorie “Vermögensanlagen/Direktinvestments”:

Solvium Wechselkoffer Euro Select von Solvium Capital

Die Auszeichnung “Man of the Year”, mit der die Redaktion und der Vorstand von Cash. traditionell herausragende Unternehmerpersönlichkeiten ehren, wurde in diesem Jahr Harald von Scharfenberg, Gründer und Geschäftsführer der BVT Unternehmensgruppe zuteil.

Darüber hinaus erhielt Swiss Life den diesjährigen Marketingpreis für die Kampagne “Das längere, selbstbestimmte Leben”, mit der der Versicherer auf die Notwendigkeit einer adäquaten finanziellen Absicherung für den immer länger werdenden Lebensabschnitt nach dem Ende des Arbeitslebens aufmerksam machen will.

