Bildergalerie: 40 Jahre Cash. – die Branche gratuliert!

Seit 40 Jahren berichtet Cash. über die Finanz- und Versicherungsbranche. Anlässlich unseres Geburtstages haben wir bekannte Gesichter der Branche gebeten, mal über uns zu schreiben: Was verbinden sie mit Cash. und was schätzen sie an unserem Magazin?

Jubiläen sind traditionell Anlässe, in den Rückspiegel zu schauen, um noch einmal die Meilensteine der vergangenen – in unserem Fall 40 Jahre Cash. – Revue passieren zu lassen. Da dieser Zeitraum mittlerweile so lang ist, würde es den Umfang dieses Editorials bei weitem sprengen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle darauf verzichten, in Nostalgie zu schwelgen. Zumal viele von Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, Cash. bereits seit vielen Jahren begleiten und deshalb sehr gut kennen.

Zudem: Wir haben die Repräsentanten der Branchen, über die wir regelmäßig berichten, gebeten, uns zu schreiben, was sie mit Cash. verbinden und was sie an unserem Magazin schätzen. Ab Seite 44 finden sich in den Grußworten – deren Lektüre ich Ihnen sehr empfehle – zahlreiche Anleihen über die wichtigsten Ereignisse in den zurückliegenden vier Dekaden. Lassen Sie uns deshalb gerne auf das Heute und in die Zukunft blicken. Wichtig zu wissen ist, Cash. hat stets Kurs gehalten, waren die Herausforderungen auch noch so groß wie etwa beim Platzen der Dotcom-Blase zur Jahrtausendwende oder das Bankenbeben als Folge der Finanzkrise 2008.

Auch in diesem, dem Jubiläumsjahr, wimmelt es vor Herausforderungen – Krieg in Europa, Inflation, steigende Zinsen oder zerborstene Lieferketten, um nur die größten Hemmschuhe für die Wirtschaft zu nennen. Viele verzagen angesichts dieser Unsicherheiten und stellen notwendige Investitionen zurück – oft mit fatalen Folgen. Nicht so Cash.

Wir haben im Jubiläumsjahr die Zeichen der Zeit erkannt, viel Geld in die Hand genommen und in unserer neuen, seit April bezogenen Location im Herzen Hamburgs ein Greenscreen-Studio aufgebaut, das mit sämtlichen technischen Raffinessen aufwartet, die derzeit State of the Art sind. Nach dem Motto schneller, aktueller und digitaler können wir so neue Trends, Produkt-Launches, Strategiewechsel in Unternehmen oder auch Marktveränderungen mit kompetenten Gesprächspartnern diskutieren und filmisch sowie, falls gewünscht, mit individuellen Hintergründen rasch und qualitativ hochwertig umsetzen.

Klicken Sie sich rein – bereits jetzt gibt es zahlreiche Video-Interviews aus den Segmenten Versicherungen, Investmentfonds, Sachwertanlagen & Immobilien sowie Vertriebe. Feiern Sie mit uns 40 Jahre Cash. und lassen Sie uns gemeinsam auf die Reise in Richtung der nächsten 40 Jahre gehen. Ich lade Sie herzlichst dazu ein!

Ihr Gerhard Langstein

Lesen Sie die Glückwünsche der Branche!