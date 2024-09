Das war die RWS-Jahresherbsttagung in Hannover (mit Fotogalerie)

Der Finanzvertrieb RWS lud am Samstag (28. September) seine Partnerinnen und Partner zur Jahresherbsttagung nach Hannover. Klicken Sie sich durch unsere Fotogalerie von der Veranstaltung.

Insgesamt konnte RWS rund 35 Aussteller aus den Bereichen Versicherungen und Investmentfonds sowie 200 Besucher in der Alten Druckerei in Hannover begrüßen. Highlights der Veranstaltung waren die Vorträge des Wall-Street-Experten Markus Koch und des Sustainable-Finance-Spezialisten Prof. Dr. Christian Klein von der Universität Kassel. Außerdem gab RWS eine Beförderung bekannt: Der bisherige Prokurist Robin Berkemeier rückt neben Vorstandschef Jörg Christian Hickmann und Jens Burmeister in den Vorstand des Unternehmens auf.

Cash. war als Medienpartner vor Ort (von links: Kim Brodtmann und Benjamin Radeke)