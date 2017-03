DTB: Forward-Darlehen erreichen Rekordhoch

Über aktuelle Entwicklungen im Bereich der Baufinanzierung berichtet der Dr. Klein Trendindikator Baufinanzierung (DTB). Im Februar besonders auffällig war die hohe Nachfrage nach Forward-Darlehen. Gastbeitrag von Michael Neumann, Dr. Klein

Forward-Darlehen sind so gefragt wie nie. Der Dr. Klein Trendindikator Baufinanzierung (DTB) zeigt für Februar außerdem einen gestiegenen Tilgungssatz und gesunkenen Beleihungsauslauf.

Rekordnachfrage nach Forward-Darlehen

Bereits im Januar war die Nachfrage nach Forward Darlehen gestiegen. Im Februar legt sie noch einmal zu und erreicht den Rekordwert von 19,81 Prozent. Damit entspricht fast jeder fünfte abgeschlossene Kredit dieser besonderen Form der Anschlussfinanzierung, mit der sich die aktuell niedrigen Zinsen bis zu 66 Monate im Voraus festschreiben lassen.

Erfahrungsgemäß steigt bei Kreditnehmern das Interesse an Forward-Darlehen, wenn sie steigende Zinsen erwarten. In den letzten Wochen haben sich die Renditen der Pfandbriefe und der Staatsanleihen – also der langfristigen Geldanlagen, an denen sich Bauzinsen tendenziell orientieren – leicht nach oben bewegt.

Solide Finanzierungen mit hohem Eigenkapitalanteil

Der Beleihungsauslauf – also der Prozentsatz des Haus- oder Wohnungswertes, den der Kredit abdeckt – sinkt auf 76,71 Prozent. 2016 lag er nur im Dezember ebenfalls unter 77 Prozent. Dieser relativ niedrige Wert lässt auf einen hohen Eigenkapitalanteil schließen und damit auf solide Finanzierungskonzepte. Die durchschnittliche Darlehenshöhe sinkt im Februar ebenfalls leicht um 2.000 Euro auf 191.000 Euro.

Kreditnehmer investieren in zügige Tilgung des Darlehens

Ein hoher anfänglicher Tilgungssatz deutet auf das Ziel hin, den Kredit in möglichst kurzer Zeit zurückzuzahlen und damit ebenfalls auf eine solide Finanzierung. Im Februar übersteigt der durchschnittliche Tilgungssatz nach Dezember 2016 erneut die Drei-Prozent-Marke (3,04 Prozent).

Die Standardrate erhöht sich seit November 2016 kontinuierlich um einen geringen Betrag. Gegenüber Januar ist sie um neun Euro auf 454 Euro gestiegen. Darlehensnehmer wählen im Februar durchschnittlich eine Zinsbindung von 13 Jahren und vier Monaten und damit fünf Monate weniger als im Januar.

Michael Neumann ist Vorstand der Dr. Klein & Co. AG.

Foto: Florian Sonntag