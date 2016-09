Mit guten Taten mehr Geld verdienen

Noch glauben viele Anleger, dass nachhaltiges Investieren die Rendite schmälert. Dies ist aber mitnichten der Fall. Vielmehr sind SRI-Themen (Socially Responsible Investing) absolut zukunftsträchtig und ermöglichen jedem Anleger große Renditechancen.

Vom Sustainable Business Institute (SBI) wurden zuletzt beeindruckende Zahlen gemeldet. Das gesamte Fondsvermögen der nachhaltigen Publikumsfonds summierte sich in Deutschland per Ende Juni auf immerhin 61 Milliarden Euro. Binnen sechs Monaten wurde das gesamte Volumen damit um mehr als ein Drittel gesteigert. Hierdurch vollzog diese Assetklasse, im Gegensatz zu den allermeisten Fondsarten, bislang eine rasante Entwicklung in diesem Jahr.

Mit mittlerweile 416 Fonds bietet das Segment für Anleger zudem eine große Auswahl an verschiedenen Produkten an. Die Rentenfonds, Aktienfonds und Mischfonds decken in diesem Segment ein immer breiteres Universum ab. Aus Anlegersicht ist diese Entwicklung sehr positiv. Zum einen können sie immer einfacher in nachhaltige Unternehmen und Projekte investieren, die langfristig sicherlich zur positiven Entwicklung unserer gesamten Menschheit beitragen.

Megatrend Nachhaltigkeit

Bereits jetzt achten immer mehr Manager auf Nachhaltigkeit. Hiervon profitieren viele Unternehmen aus dem SRI-Bereich, die über eine vielversprechende zukünftige Ausrichtung verfügen. Nicht umsonst gelten viele der Themen, die im Zusammenhang mit nachhaltigen Investieren genannt werden, eindeutig als Wachstumstrends.

Kein Wunder, dass viele der notierten Aktien aus diesem Bereich positiv tendieren. Dies belegt auch die Entwicklung des MSCI-World-SRI-Index, der seit Herbst 2007 seinen großen Bruder MSCI World um immerhin fünf Prozent übertraf.

