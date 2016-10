Natixis baut deutsches Vertriebsteam deutlich aus

Der französische Asset-Manager stockt sein Vertriebsteam für den deutschsprachigen Raum deutlich auf und stellt zwei neue Fachkräfte ein.

Ab sofort ist Patrick Sobotta als Head of Retail & Wholesale Deutschland für den Ausbau der Retail-Vertriebsaktivitäten in Deutschland verantwortlich. Ein weiterer Neuzugang ist Csaba Erik Dani, der als Sales Director das Vertriebsteam ebenfalls ab sofort unterstützt. Beide berichten an Jörg Knaf, Executive Managing Director – DACH Countries und Member of NGAM International Executive Committee.

Beide neuen Mitarbeiter verfügen über eine umfangreiche Expertise

„Wir freuen uns sehr über diese beiden Neuzugänge. Patrick Sobotta ist aufgrund seiner langjährigen Erfahrung im Asset Management und exzellenter Marktkenntnisse eine ideale Ergänzung für unser deutsches Team. Mit Patrick und Csaba können wir ab sofort unsere nachhaltigen Anlagekonzepte gezielt bei neuen Kundensegmenten im Retail- und Wholesalebereich vorstellen und ausbauen“, kommentiert Jörg Knaf die neuen Personalien.

Zuvor war Sobotta bei Amundi Asset Management in Frankfurt als Client Relationship Manager insbesondere für Privatbanken deutschlandweit zuständig. Zu seinen früheren Aufgaben zählten Vertriebstätigkeiten für Threadneedle ebenfalls in Frankfurt. Dani war zuvor als Head of Business Development for Germany für den Vertrieb im deutschsprachigen Raum bei der französischen Investmentboutique La Financière de l’Echiquier zuständig. (tr)

Foto: Natixis