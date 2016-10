Neue Eventversicherung für den deutschsprachigen Raum

Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) startet eine eigene Entertainment-Sparte in der Region Zentral- und Osteuropa (Deutschland, Österreich, Schweiz sowie osteuropäische Märkte).

Die Allianz ist nach eigenen Angaben seit mehr als 100 Jahren über Fireman’s Fund in der Film- und Veranstaltungsversicherung tätig. AGCS ist seit 2015 für Fireman’s Fund verantwortlich und weitet deren Angebot in der Film- und Veranstaltungsversicherung, das lange Zeit vor allem auf den US-amerikanischen Markt gerichtet war, nun weltweit aus.

Neben Deutschland hat AGCS in diesem Jahr auch in Großbritannien, Australien und Frankreich spezialisierte “Entertainment-Underwriter” rekrutiert. Geplant sei demnächst auch der Start in China, teilte das Unternehmen mit.

Als “Lead Underwriter Entertainment” verstärkt Christina Mertens vom Standort Köln aus das Entertainment-Team der AGCS. Die Expertin für Film- und Veranstaltungsversicherung kann auf über 25-jährige Erfahrung im Bereich Firmenkunden- und Industrieversicherung zurückblicken und war zuvor in verschiedenen Fach- und Führungspositionen tätig, unter anderem bei Zurich und HDI Gerling.

Mertens wird unterstützt von Florian Sellckau als “Underwriter Entertainment”, der am AGCS-Standort in Hamburg tätig ist. Der Versicherungsfachwirt war bisher in der Special-Risks-Sparte bei Aon Deutschland beschäftigt und ist auf Veranstaltungs- und Filmrisiken spezialisiert.

AGCS ist auch beratend tätig

Die Entertainment-Sparte der AGCS bietet Versicherungslösungen unter anderen für Filmproduzenten, TV-Sender, Studios und kommerzielle Veranstalter. Filmproduktionen wie Werbespots, TV-Serien, aber auch internationale Produktionen und Kino-Blockbuster versichert AGCS zum Beispiel gegen Personenausfall, Sachschäden von Requisiten, Mehrkosten oder Haftpflichtschäden.

Im Bereich Veranstaltungen versichert die AGCS vor allem Konzerte, Festivals, Tourneen und Sportevents und übernimmt dabei etwa die finanziellen Folgen eines Veranstaltungsausfalls oder Haftpflichtschäden. Auch der Veranstaltungsausfall infolge eines Terrorattentats lässt sich bei AGCS versichern. Neben der Übernahme von Schäden unterstützt die AGCS außerdem Veranstalter und Filmproduzenten beratend beim der Risikominderung vor Ort. (kb)

