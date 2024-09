Ausbildungsstart 2024: Das sind die Neuen in der Versicherungsbranche

EXKLUSIV Im Sommer 2024 haben fast eine halbe Millionen Menschen in Deutschland ihre Ausbildung begonnen – ein Teil von ihnen in der Versicherungsbranche. Cash. stellt die Führungskräfte, Kollegen und Geschäftspartner von morgen in einer Bildergalerie vor.

Im August und September beginnen rund 489.200 junge Menschen eine Ausbildung in Deutschland. Dies stellt eine leichte Zunahme gegenüber den Vorjahren dar, wobei die Zahlen weiterhin unter dem Niveau von vor der Corona-Pandemie liegen. Auch in der Versicherungswirtschaft haben sich in diesem Jahr viele junge Menschen für eine Ausbildung entschieden.

Einige von ihnen – aus ganz unterschiedlichen Abteilungen – stellen sich in unserer Bildergalerie vor. Lesen Sie, warum sie sich für eine Karriere in der Versicherungsbranche entschieden haben und was sie eigentlich mal werden wollten.

Andrea Baldus (Zurich)

Andrea Baldus (Foto: Zurich)

Alter: 25

Ausbildungsstation: Vertriebscontrolling

Warum hast Du Dich für die Versicherungsbranche entschieden?

Ich hatte schon sehr früh Interesse an analytischen Fragestellungen, wusste jedoch noch nicht, in welche Richtung ich genau gehen sollte. Mit ihren vielfältigen Produkten und Dienstleistungen bietet die Versicherungsbranche ein großes Spektrum an unterschiedlichen Aufgabenstellungen und damit die Möglichkeit, meine Fähigkeiten optimal in die tägliche Arbeit einzubringen. Die Größe des Unternehmens und die zahlreichen Möglichkeiten der Weiterbildung geben mir ein gutes und sicheres Gefühl.

Worauf freust Du Dich am meisten?

Ich freue mich auf spannende Aufgaben, nette Kollegen und Einblick in unterschiedliche Bereiche und Abteilungen zu erhalten.

Was wolltest Du als Kind mal werden?

Als Kind hatte ich nicht den einen Traumberuf. Mal wollte ich Tennisprofi, mal Mathe-Lehrerin, mal Architektin werden.