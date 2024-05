10 Jahre Swiss Life Maximo: Individuell, flexibel und renditestark

Die Grundidee von Swiss Life Maximo besteht in einem sehr hohen Investment in Sachwerten, wie Aktienfonds und kostengünstigen ETFs, um Renditechancen zu nutzen.

Der intelligente Anlagemechanismus von Swiss Life Maximo und die individuell wählbare Bruttobeitragsgarantie von null Prozent bis 80 Prozent sorgen bereits ab Vertragsbeginn für eine Investmentquote nahe 100 Prozent. Insgesamt kann die Kapitalanlage aus über 180 Anlagestrategien, Einzelfonds und ETFs zusammengestellt werden, darunter auch Fonds, die ökologische oder soziale Merkmale haben.

Intelligentes und bewährtes Anlagekonzept

Auch der Sicherheitsgedanke darf nicht vernachlässigt werden, denn es geht um die existenzielle Alterssicherung, mit dem Ziel, auch im Alter ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Mit dem Swiss Life Maximo-Mechanismus ist sichergestellt, dass das Geschehen an den Kapitalmärken zu jeder Zeit beobachtet wird und somit täglich, vertragsindividuell, auf Veränderungen reagiert werden kann, sollte es an den Kapitalmärkten turbulent zugehen. Wurde das Vertragsguthaben zum Beispiel in Folge von Börsenturbulenzen gesichert, wie zum Beispiel zu Beginn der Corona-Krise, ermöglicht Swiss Life Maximo bei positiven Kapitalmarktentwicklungen einen raschen Wiedereinstieg in die gewählten Investmentstrategien und ETF-Anlagen.

Flexibel über die gesamte Vertragslaufzeit

Swiss Life Maximo bietet sowohl in der privaten Vorsorge als auch in der Basisrente eine moderne private Altersversorgung, die Sicherheit mit Ertragschancen verbindet und gleichzeitig maximale Flexibilität gewährleistet. Dies hat auch das Institut für Vermögensaufbau (IVA) in seiner jüngsten Untersuchung (Frühjahr 2024) bestätigt. In der Beurteilung renditestarker Fondspolicen mit Garantien konnte Swiss Life mit der Gesamtnote 1,4 überzeugen. So besteht mit Swiss Life Maximo sowohl in der Anspar- als auch in der Rentenphase die Möglichkeit, Kapital zu entnehmen (nur in Schicht drei) oder Zuzahlungen zu tätigen. Damit wird die Fondspolice auch im höheren Alter zur interessanten Alternative, wenn ein Geldbetrag rentabel angelegt werden soll. Durch die optionale Gewinnsicherung, die automatisch und manuell auslösbar ist, kann die endfällige Garantie sogar während der Laufzeit noch anwachsen. Zudem kann das Produkt um die mehrfach ausgezeichnete Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung von Swiss Life ergänzt werden. Auch für die Hinterbliebenenversorgung stehen mehrere Varianten der Todesfallabsicherung zur Auswahl.

Eine funktionierende Altersvorsorge besteht aber nicht nur aus der Ansparphase, sondern zeigt ihre Verlässlichkeit besonders in der Zeit der Rentenauszahlung. Denn eine heute 20-jährige Person, die mit 67 Jahren in Rente geht, hat gute Aussichten, über 90 Jahre alt zu werden. Daher ist es sinnvoll, auch im Ruhestand in renditeträchtigen Anlagen investiert zu sein, um eine möglichst hohe Gesamtrente zu erreichen. Genau das kann Swiss Life Maximo mit dem fondsgebundenen Rentenbezug. Damit profitieren Kundinnen und Kunden von Swiss Life auch im Rentenbezug von den Renditechancen der Kapitalmärkte, da die Gelder weiterhin investiert bleiben.

Weitere Infos unter https://www.swisslife-weboffice.de/vd/maximo-jubilaeum.html

