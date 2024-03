AfW und Frida e.V. starten Kooperation zum Thema Open Insurance

Der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW, Interessenverband unabhängiger Versicherungs- und Finanzanlagenberater und -vermittler in Deutschland, tritt der Community des Vereins Frida e.V. bei, der ein System für "Open Insurance" schaffen will.

„Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die Entwicklung digitaler Ökosysteme in der Finanzdienstleistungsbranche voranzutreiben, die Datensouveränität der Kunden zu stärken und innovative Lösungen im Sinne einer transparenteren und faireren Finanzwelt zu fördern“, teilt der AfW mit.

Die Kooperation wurde auf der diesjährigen MMM-Messe durch Norman Wirth, Geschäftsführender Vorstand des AfW, und Slobodan Pantelic, Vorstand von Frida e.V., besiegelt. Das Kürzel Frida seht für Free Insurance Data.

„Die Zusammenarbeit zwischen AfW und Frida markiert einen Meilenstein in unserem Bestreben, die Rahmenbedingungen für unabhängige Finanzdienstleister zu verbessern und die Branche insgesamt zukunftsfähig zu machen“, so Norman Wirth, Geschäftsführender Vorstand des AfW. „Wir sehen in der Digitalisierung und insbesondere in Open Insurance großes Potential, unseren Mitgliedern sowie deren Kundinnen und Kunden noch bessere und effizientere Lösungen anzubieten. Durch die Kooperation mit Frida können wir aktiv an der Gestaltung dieser Zukunft mitwirken und sicherstellen, dass die Interessen der unabhängigen Finanzberatung und ihrer Klienten im Mittelpunkt stehen.“

Frida e.V. sieht sich als treibende Kraft hinter der Standardisierung und Offenlegung von Daten in der Versicherungswirtschaft. „Wir sehen in der Kooperation mit dem AfW einen wichtigen Schritt, um Open Insurance weiter in der Branche zu etablieren und die Vorteile digitaler Ökosysteme für alle Marktteilnehmer zugänglich zu machen“, so Slobadan Pantelic, Vorstand von Frida.

Diese Partnerschaft unterstreiche das gemeinsame Ziel beider Organisationen, durch die Förderung von Innovation und Transparenz in der Finanzdienstleistungsbranche einen Mehrwert für Verbraucher zu schaffen. Die Zusammenarbeit werde nicht nur die Interessenvertretung und Qualitätssicherung im Bereich der Finanzberatung stärken, sondern auch das Netzwerken und den Informationsaustausch unter den Mitgliedern beider Organisationen fördern, so die Ankündigung.