Wolfgang Grupp auf der MMM-Messe: „Insolvenz ist eine Schande!“

Die MMM-Messe des Maklerpools Fonds Finanz am 19. März 2024 in München hat nach Angaben des Veranstalters 5.700 Fachbesucher angezogen. Star-Redner waren der bekannte ehemalige Textil-Unternehmer Wolfgang Grupp (Trigema) und Uli Hoeneß (FC Bayern München).

Den Auftakt machte der Unternehmer und ehemalige Trigema-Geschäftsführer Wolfgang Grupp, der den Zuhörern die Perspektiven des Standorts Deutschland aus unternehmerischer Sicht darlegte. Er hielt vor der (einschließlich Stehplätze) voll besetzten Halle, die wegen Überfüllung geschlossen werden musste, ein eindringliches Plädoyer für weniger Regulierung und mehr Eigenverantwortung – sowohl von Unternehmern und Managern als auch von Mitarbeitern.

Unter anderem kritisierte Grupp neben der überbordenden Bürokratie und unnötigen Vorschriften die Verschiebung von Wertmaßstäben in der Wirtschaft beziehungsweise in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Als Beispiel nannte er die heutige Wahrnehmung von Insolvenzen. „Insolvent zu werden ist eine Schande!“, betonte Grupp. Heutzutage würden Insolvenzen hingegen oftmals als normal angesehen oder sogar als Qualitätsmerkmal für Erfahrung dargestellt, was ihn offenkundig ziemlich fassungslos macht.

Auch zum Auftritt des ehemaligen FC Bayern Managers Uli Hoeneß, der nach einem langen Messetag erst um 18.00 Uhr angesetzt war, war die Halle erneut prall gefüllt. Hoeneß berichtete im Live-Talk mit der Moderatorin Maxi Sarwas über seine Erfahrungen mit Strategie und Führung im Profisport sowie Unternehmertum.

Insgesamt konnten sich die Besucher bei rund 150 Ausstellern aus der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche und in circa 120 Fachvorträgen über Unternehmen, Produkte und Fachthemen informieren. Erstmals richtete sich ein „Newcomer Forum“ speziell an Neueinsteiger.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass die MMM-Messe Jahr für Jahr so viele Branchenvertreter zusammenführt. Der persönliche Austausch mit anderen Maklern, Versicherern und Dienstleistern ist wichtig, um sich ein starkes Netzwerk aufzubauen. Das durchweg positive Feedback, das ich während der Messe erhalten habe, freut mich besonders“, sagt Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz.

MMM-Messe steht für „Münchner Makler- und Mehrfachagentenmesse“. Als nächstes steht am 17. September 2024 die „Hauptstadtmesse“ der Fonds Finanz in Berlin auf der Agenda.

Hier gehts zur FOTOGALERIE