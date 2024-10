Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG: Hanno Wienhausen wird Vorstand für Vertriebsbereich Süd

Hanno Wienhausen war zum 1. Oktober 2024 in den Vorstand der ABV berufen worden, um sich auf seine künftige Aufgabe vorzubereiten. Er hat langjährige Erfahrung im Allianz Vertrieb: So begann er seine Karriere bei der Allianz 2014 als Assistent des Vorstandsvorsitzenden der ABV und verantwortete anschließend einen Vertreterbereich, bevor er 2017 die Geschäftsstelle Wuppertal übernahm. Ab

Januar 2020 leitete er die Vertriebsdirektion Berlin.

Anfang 2022 wechselte der promovierte Jurist als Chief Underwriting Officer und Mitglied der Geschäftsleitung zur Allianz Suisse. Dort war er für das Schaden- und Unfallgeschäft verantwortlich und seit 2023 auch für die Ressorts Schaden und Automotive. Begonnen hat er seine berufliche Laufbahn im Jahr 2013 nach dem Studium bei der globalen Rechtsanwaltskanzlei Linklaters LLP in Düsseldorf und Tokio.

„Wir freuen uns, dass wir mit Hanno Wienhausen einen ausgewiesenen Versicherungsexperten gewinnen konnten. Mit seiner Erfahrung sowohl im Allianz Vertrieb als auch im Schaden- und Unfallgeschäft und mit seiner Führungskompetenz ist er die ideale Besetzung für diese Aufgabe“, sagt Andreas Kanning, Vorstandsvorsitzender der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG.

Wienhausen folgt auf Jürgen Heinle. Der bisherig Vorstand der ABV für das Vorstandsressort Vertrieb Süd geht zum Jahresende 2024 nach fast 35 Jahren in den Ruhestand. Heinle war in verschiedenen Positionen im Unternehmen tätig, unter anderem als Geschäftsstellenleiter in Reutlingen und München und als Leiter der Vertriebsdirektion München. Das Ressort Vertrieb Süd im Vorstand der ABV leitete Heinle seit 2011. Heinle hat sich im Rahmen seiner Funktionen intensiv und erfolgreich für die Weiterentwicklung der bedeutenden Kooperation mit den Volks- und Raiffeisenbanken eingesetzt.