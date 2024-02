Allianz-Tochter unter neuer Führung

Am 1. Januar 2024 hat Christian Sahr die Leitung des Allianz Zentrums für Technik (AZT) übernommen. Auch eine weitere Führungsposition wurde neu besetzt.

Sahr bringt umfassende Erfahrung im Bereich Fahrzeugtechnik mit und plant, das AZT aktiv an den Entwicklungen im Bereich der Fahrzeugtechnologien zu beteiligen. Unterstützt wird er von Lucie Bakker, Vorständin der Allianz Versicherungs-AG. Christoph Lauterwasser, der bisherige Leiter, wird bis April im Team bleiben.

Stefanie van den Bergh übernimmt die Rolle der zweiten Geschäftsführerin. Christopher Iwanowski wird von ihr abgelöst und übernimmt eine neue Rolle bei Allianz Australia.

Das AZT in Ismaning ist das internationale Kompetenzzentrum der Allianz für Automobiltechnologie und wurde 1971 gegründet. Das Unternehmen beschäftigt sich mit den Technologien in der Automobilindustrie und den damit verbundenen Fragestellungen der Risikobewertung, Schadenverhütung und dem Schadenmanagement in der Kraftfahrtversicherung sowie der Verkehrssicherheit.