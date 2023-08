AS Gruppe: Mit künstlicher Intelligenz zu Energieeffizienz

Mit der Kooperation schaffe die AS Gruppe, die ihren Hauptsitz in Berlin hat, „die“ Lösung für Energieeffizienz in Bestandswohnimmobilien, sowohl in ihrem Eigenbestandsportfolio als auch bei ihren Vertriebsobjekten und Wohnanlagen im Handelsportfolio, teilt das Unternehmen mit.

Die digitale Lösung der Paul Tech AG sei fokussiert darauf, den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen erheblich zu senken und die Trinkwasserhygiene sicherzustellen. „Die Kombination von Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz, Nachhaltigkeit und Hygienemanagement ist damit die Antwort für die Immobilienwirtschaft“, heißt es in der Mitteilung. Der Immobilienbestand werde stufenweise zu CO2-neutralen „Green- Buildings“.

Durch einen „minimalinvasiven Eingriff“, für den die Wohnungen nicht betreten werden müssen, könnten bis zu 40 Prozent der Energiekosten eingespart werden. Damit entstehe entsprechendes Potenzial zur Erhöhung der Kaltmiete und somit zu einer höheren Portfolio-Bewertung bei gleichzeitiger Erfüllung der EU-Taxonomie.

Schon 363 AS-Wohnungen mit Paul-Technik

Nach der Installation funktioniere das System von Paul vollständig automatisiert mit menschlichem Know-how und Künstlicher Intelligenz. Die Anlage werde kontinuierlich optimiert und erreiche durch einen automatisierten adaptiven hydraulischen Abgleich maximale Effizienz. Alle gebündelten und aufbereiteten Daten könnten zudem zur Erstellung der Betriebskostenabrechnung und einer Klimabilanz beziehungsweise zur Erstellung eines CO2-Reportings im Rahmen des CSR-Berichtes und zur Aufbereitung für ESG-Reports verwendet werden.

„Die Kooperation ist für die nachhaltige Ausrichtung der AS Unternehmensgruppe der nächste und sachlogische Schritt und die digitale Revolution in der Gebäudetechnik. Bereits jetzt konnten wir 363 unserer Wohneinheiten mit der Technologie der Paul Tech AG aufrüsten,“ so Andreas Schrobback, Gründer und Geschäftsführer der AS Unternehmensgruppe Holding.