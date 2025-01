Ausblick 2025: Läuft der Bullenmarkt weiter? 

Nach einer starken Performance im Vorjahr stellt sich für Anleger die Frage, ob die Rallye weitergehen kann. Denn während sich in den USA und in den Schwellenländern optimistische Wachstumsperspektiven abzeichnen, kämpft Europa mit einer schwächeren Dynamik. Gleichzeitig sorgen ein drohender Handelskrieg und politische Unsicherheiten für Herausforderungen. Brian O’Reilly, Head of Investment Strategy bei Mediolanum, sieht die folgenden vier Trends, die Anleger aufmerksam verfolgen sollten:

Stabile Gewinne als Motor: Läuft der Bullenmarkt weiter?

Globale Aktien sind teuer. Weitere Kursgewinne hängen daher von steigenden Unternehmensgewinnen ab. Die Prognosen sind positiv: Analysten erwarten ein globales Gewinnwachstum von 12,5 Prozent, getrieben von technologischen Fortschritten und Investitionen in Zukunftssektoren wie Künstliche Intelligenz und erneuerbare Energie. Spitzenreiter wird voraussichtlich der Tech-Sektor mit 22 Prozent sein, gefolgt vom Gesundheitssektor mit einem Plus von 19,5 Prozent, doch auch andere Branchen werden von der positiven Marktdynamik profitieren. Wachstum: solide USA, schwächelndes Europa?

Die regionalen Wachstumsaussichten variieren erheblich. Während US-Unternehmen ein Gewinnwachstum von 15 Prozent prognostiziert wird, liegt Europa mit 8,5 Prozent deutlich zurück. Schwellenländer bieten hingegen attraktive Chancen: Die Gewinne chinesischer Unternehmen könnten um 10 Prozent, die indischer Unternehmen um 18 Prozent steigen. Auch volkswirtschaftlich überzeugen die Schwellenländer: Für China wird ein Wachstum von 5 Prozent erwartet, für Indien sogar 6,5 Prozent. Die USA könnten ein stabiles Wachstum von 1,9 Prozent erzielen, während die Eurozone mit 1,2 Prozent das Schlusslicht bildet. Günstiges Umfeld für Fixed Income

2025 profitiert der Anleihemarkt von sinkender Inflation, stabilen globalen Wirtschaftsbedingungen und erwarteten Zinssenkungen. Die jährliche Inflation wird voraussichtlich 2 bis 3 Prozent betragen, was dazu beiträgt, die Kaufkraft der Zinszahlungen zu erhalten. Niedrige Kreditkosten stützen zudem die Anleihekurse, und dank der niedrigen Zinssätze dürfte die Zahl der Unternehmensinsolvenzen auch 2025 niedrig bleiben. Alles in allem ist das Umfeld damit günstig sowohl für Hochzins- als auch für Investment-Grade-Papiere. Politische Unsicherheit: Handelskrieg und Instabilität in Europa

Die von Donald Trump angekündigten Einfuhrzölle auf europäische und chinesische Exporte könnten die Inflation erneut anheizen, die Zentralbanken von Zinssenkungen abbringen und einen Handelskrieg auslösen. Geopolitische sowie politische Instabilität in Deutschland und Frankreich verstärken die Unsicherheiten.

In diesem Umfeld sollten Anleger zur Orientierung die „drei Ps“ im Blick behalten: Preise, Politik und Profite. Denn die Entwicklung der Märkte hängt maßgeblich von der Inflation, den Zinssätzen und den Gewinnaussichten ab. Fest steht: Auch dieses Jahr werden die Märkte volatil bleiben. Doch das birgt auch Chancen. Anleger können Kursschwankungen auch zu ihrem Vorteil ausnutzen – mit Diversifizierung, einem langfristigen Anlagehorizont und Instrumenten wie der Intelligent Investment Strategy, die sinkende Märkte automatisiert für den günstigen Einstieg nutzt.

Welche Faktoren treiben die Entwicklung einzelner Regionen und Assetklassen? Welche Sektoren sind besonders aussichtsreich? Welches Risiko geht mit dem hohen Verschuldungsgrad der USA einher? Und welche Strategien sollten Anleger ins Auge fassen?

Antworten auf diese Fragen finden Sie im vollständigen Global Market Outlook. Schauen Sie rein!