Axa startet neue Produkte im Maklermarkt und relauncht Makler-Portal

Die Axa hat ihr Angebot in der Kompositsparte um die Produktreihe "Privat-Schutz" ergänzt. In die Entwicklung der Tarife hat der Versicherer auch besonders die Anforderungen von Maklerinnen und Maklern mit einfließen lassen.

Zur neuen „Privat-Schutz“-Reihe gehören nach Angaben des Versicherers unter anderem die Privathaftpflicht-, Hausrat- oder die Wohngebäude-Versicherung. Der Leistungsumfang umfasst unter anderem eine Bestleistungs-Garantie oder einen Elementarschutz mit 0 Euro Selbstbeteiligung.

Nach Angaben der Axa wird die Privat-Schutz-Reihe in den Stufen Basis, Kompakt und Komfort angeboten. Zudem sind die Produkte in allen gängigen Vergleichsprogrammen abgebildet, was eine schnelle Orientierung sowie moderne und bedarfsgerechte Beratung ermöglichen soll. Dank neuer, volldigitaler Prozesse verspricht der Versicherer zudem eine einfache Tarifierung und Angebotserstellung sowie einen sehr schnellen Abschluss. Ein digitales Schadenstracking informiert zudem über den aktuellen Stand der Bearbeitung.

Diese digitalen Prozesse sieht der Versicherer als eine ideale Ergänzung zur persönlichen Betreuung der Vertriebspartner. „Unsere Vertriebe, Kundinnen und Kunden haben spezifische Bedürfnisse für die umfassende Absicherung von Vermögenswerten und Risiken. Mit „Privat-Schutz“ richten wir uns passgenau auf die Anforderungen des Maklermarktes aus. Dabei haben wir nicht nur unser Produktkonzept vollständig überarbeitet, sondern auch auf durchgängig digitale und einfache Prozesse geachtet, um gute Beratung und Absicherung sowohl für unsere Partnerinnen und Partner als auch für unsere Kundinnen und Kunden einfacher zu machen“, sagt Axa Vertriebsvorstand Kai Kuklinski.

Darüber hinaus hat der Versicherer auch das Makler-Online-Portal relauncht. Unter www.axa-makler.de können Vertriebspartner ab sofort mit weniger Klicks und mehr Übersicht alle Informationen rund um Produkte und Kampagnen abrufen sowie Kontakt aufnehmen.